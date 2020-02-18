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18.02.2020 - 09:57 | | İHA

Yeni Malatyaspor’da yeni transferlere tam not

Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinden Fransız orta saha Remi Walter ve Mısırlı sol bek Karim Hafez, Galatasaray karşısındaki performanslarıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldılar.

Yeni Malatyaspor’da yeni transferlere tam not

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında kadrosuna kattığı Remi Wolter ve Karim Hafez, Galatasaray karşısında oyuna ilk on birde başladılar. Sol bekte görev yapan Mısırlı oyuncu Karim Hafez, maçın en etkili oyuncularından olurken, başarılı performansıyla da formayı kolay kolay kaptırmayacağının mesajını verdi. Hafez rakip atakları süratiyle kesme becerisi ve hızlı ataklarda ileri uç oyuncularına verdiği destekle dikkat çekerken, yaptığı isabetli ortalarla da hocasının gözüne girmeyi başardı.

Fransız orta saha Remi Wolter ise ilk kez ilk on birde görev alırken, kat ettiği koşu mesafesi ve rakip oyunculardan sürpriz top çalmalarıyla dikkat çekti. Müsabakada 90 dakika boyunca görev yapan Fransız sol ayak, orta sahadaki takım arkadaşlarıyla da uyumlu bir görüntü sergiledi. Remi Wolter, Galatasaray müsabakasında 15 kez rakip oyunculardan top çalarak takımına katkı yaptı.

Müsabakanın 46. dakikasında Gökhan Töre’nin yerine oyuna giren bir diğer yeni transfer İzlandalı forvet Vidar Kjartansson ise topla buluştuğu pozisyonlarda attığı paslar ve adam eksiltme becerisiyle ilerisi adına olumlu mesajlar verdi.

Yeni Malatyaspor’da yeni transferlere tam not

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