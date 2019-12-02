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02.12.2019 - 09:52 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'dan hakem isyanı

Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, ligde oynadıkları son maçlarda hakemlerin aleyhlerine verdiği kararlara tepki göstererek, "Kasımpaşa maçından sonra Gençlerbirliği maçında da son dakika golüyle 2 puan kaybettik. Bu maçlarda aleyhimize hakem hatalarının olması da ayrıca üzüldüğümüz noktalar. Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz ama birçok maçımızda yaşandı bu durum" dedi.

Yeni Malatyaspor'dan hakem isyanı
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Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, takımdaki son durum ve ligdeki gidişatlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Piten, "Gençlerbirliği karşısında bölüm bölüm iyi işler yaptık ve neticesinde de geriye düşmemize rağmen üstünlüğü ele alarak maçın sonlarına önde girdik. Ancak Kasımpaşa maçında da yaşadığımız son dakika şansızlığı bu maçta da yakamızı bırakmadı. Savunmamızın da hatasıyla ne yazık ki beraberliği golünü kalemizde gördük ve sahadan 1 puanla ayrılmak durumunda kaldık. Ben iki takımı da mücadelesinden dolayı kutluyorum. Çağdaş futbolun gerektirdiği şekilde sadece futbol oynamayı düşünen bir anlayışla sahada mücadele ettiler. Yeni Malatyaspor bu ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum” dedi.

"Sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz"
Pilten, oynadıkları son maçlarda kendilerine yönelik tartışmalı hakem kararları olduğunu da hatırlatarak, şunları söyledi:
“Son oynadığımız maçlarda aleyhimize veriler birçok tartışmalı karar var. Bu sadece 1 ya da 2 maç olsa tamam diyeceğiz ama birçok maçımızda yaşandı bu durum. Gençlerbirliği maçı da bu maçlardan birisi. Biz VAR gibi, pozisyonların anlık takip edildiği ve analiz edildiği bir sisteme rağmen bu tür hatalarını yaşanmasını anlayamıyoruz. Lütfen daha dikkat edilsin, lütfen daha hakkaniyetli davranılsın.”

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