Yeni Malatyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Yeni Malatyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele için 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na biz de kulüp olarak 100 bin lirayla katılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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