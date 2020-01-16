Yeni Malatyaspor KulÃ¼bÃ¼ BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HakkÄ± Ã‡elikel, Sergen YalÃ§Ä±n'la yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, takÄ±ma faydalÄ± olacak bir teknik direktÃ¶rle anlaÅŸacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡elikel, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n yÃ¶netim kurulu kararÄ±yla teknik direktÃ¶r deÄŸiÅŸikliÄŸine gittiklerini hatÄ±rlatÄ±p, Sergen YalÃ§Ä±n'a bundan sonraki futbol hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar diledi.

Sergen YalÃ§Ä±n'Ä±n yerine takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda sportif direktÃ¶r Ali RavcÄ±'nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡elikel, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â "Sezonun ikinci yarÄ±sÄ±na, deplasmanda oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Transfer sÃ¼recinin bitmesine daha zamanÄ±mÄ±z var. Bu doÄŸrultuda hem teknik direktÃ¶r hem de futbolcularla ilgili arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z sÃ¼rÃ¼yor. Ã‡ok acil, 'Bir an Ã¶nce hoca bulalÄ±m' ÅŸeklinde arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z yok. Åžu an iÃ§in kimseyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz olmadÄ±. Yeni Malatyaspor'a faydalÄ± olacak bir teknik direktÃ¶rle anlaÅŸacaÄŸÄ±z. Bundan kimsenin ÅŸÃ¼phesi olmasÄ±n. TaraftarlarÄ±mÄ±zdan sabÄ±r bekliyoruz. Malatya iÃ§in en uygun ismi takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getireceÄŸiz."

Medyada bazÄ± teknik direktÃ¶rlerin isminin Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade eden HakkÄ± Ã‡elikel, ÅŸu an adÄ± geÃ§en hocalarla herhangi bir temaslarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, haberlerin sÃ¶ylentiden ibaret olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

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