Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması! "Müsabakamızın aynı gün ve saatte..."

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamaya yayınladı.

Açıklama şöyle;



"Depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz."

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u 27 Ocak Pazartesi günü konuk edecek

Trabzonspor'un Denizli maçının perde arkası