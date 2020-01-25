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25.01.2020 - 18:25 |

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması! "Müsabakamızın aynı gün ve saatte..."

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, maçın oynanacağı gün ile ilgili açıklama yaptı. Malatyaspor kulübü, "Depremin yaraları sarılırken, hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması! "Müsabakamızın aynı gün ve saatte..."
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçıyla ilgili açıklamaya yayınladı.

Açıklama şöyle;

"Depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz."

Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor evinde Trabzonspor'u 27 Ocak Pazartesi günü konuk edecek

Yeni Malatyaspordan Trabzonspor maçı açıklaması Müsabakamızın aynı gün ve saatte...

Trabzonspor'un Denizli maçının perde arkası

 

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