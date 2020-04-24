Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Görmeye alışkın olmadığımız bir maske ile durum paylaşan yıldız oyuncu, diğer futbolcular gibi hazırlıklarını bireysel olarak evinde sürdürüyor. Günlük programlarını eksiksiz yaparak kendini hazır tutmaya çalışan Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.

Bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren bir başka isim de orta saha oyuncusu Robin Yalçın. Salgının başında kulübünden izin alarak Almanya'ya giden Robin Yalçın fiziki olarak hazır kalabilmek için yoğun tempo harcıyor. Gurbetçi futbolcu çalışmasından bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'hazırım' mesajı verdi.

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