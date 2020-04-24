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24.04.2020 - 11:38 | | İHA

Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Thievy Bifouma, korona virüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Bireysel antrenmanlarına Ankara'da devam eden Bifouma, salgından nasıl korunduğunu sevenleriyle paylaştı.

Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ilginç maske

Görmeye alışkın olmadığımız bir maske ile durum paylaşan yıldız oyuncu, diğer futbolcular gibi hazırlıklarını bireysel olarak evinde sürdürüyor. Günlük programlarını eksiksiz yaparak kendini hazır tutmaya çalışan Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.

Bireysel antrenmanlarını evinde sürdüren bir başka isim de orta saha oyuncusu Robin Yalçın. Salgının başında kulübünden izin alarak Almanya'ya giden Robin Yalçın fiziki olarak hazır kalabilmek için yoğun tempo harcıyor. Gurbetçi futbolcu çalışmasından bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşarak 'hazırım' mesajı verdi.

Yeni Malatyasporlu Bifoumadan ilginç maske

Yeni Malatyasporlu Bifoumadan ilginç maske

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