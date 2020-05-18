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18.05.2020 - 15:19 | | MALATYA (AA) -Â

Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

SÃ¼per Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da futbolculara laktat testi yapÄ±ldÄ±.

Yeni Malatyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
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SarÄ±-siyahlÄ± takÄ±m, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle liglere verilen arada hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

KulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼nde Ã§ift antrenman temposuyla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren takÄ±mÄ±mÄ±za laktat testi yapÄ±ldÄ±. Gruplar halinde antrenman sahasÄ±na gelen oyunculara Ã§eÅŸitli testler uygulandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3,5 saat sÃ¼ren testlerin ardÄ±ndan oyuncular dinlenmeye geÃ§ti." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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