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03.01.2020 - 09:43 | | MALATYA (İHA)

Yeni Malatyaspor'un rakibi Kukesi

Devre arası kamp çalışmaları kapsamında 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek’te toplanacak olan Yeni Malatyaspor kamptaki tek hazırlık maçını Arnavutluk 1. Lig takımı Kukesi ile oynayacak.

Yeni Malatyaspor'un rakibi Kukesi
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Süper Lig’in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bir taraftan transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan ise 5 Ocak’ta başlayacak Antalya kampında lige en iyi şekilde hazırlanıp ikinci yarıya daha güçlü girmeyi hedefliyor.

Dış transferde Kayserispor’dan Umut Bulut ve Spartak Trnava’dan Kubilay Yılmaz’ı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar, en 2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyor. Gaziantep FK maçından sonra teknik heyet tarafından 1 hafta izin verilen Malatya temsilcisi, 5 Ocak Pazar günü toplanarak ikinci yarı hazırlıklarının startını verecek.

Yeni Malatyaspor, devre arası kampı kapsamında bir de hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, 11 Ocak Cumartesi günü Arnavutluk 1. Lig takımı Kukesi ile bir hazırlık maçı yapacak.

Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından Malatya’ya dönmeyerek Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacağı Sivasspor müsabakası için Sivas’a geçecek

Yeni Malatyasporun rakibi Kukesi

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