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24.08.2020 - 23:49 | | Ercan ATA - DHA

Yeni MHK kadrosu belli oldu! Başkan Serdar Tatlı olacak...

Merkez Hakem Kurulu'nda Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler TFF'ye çevrildi. DHA'nın edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

Yeni MHK kadrosu belli oldu! Başkan Serdar Tatlı olacak...
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Zekeriya Alp ve ekibinin istifasının ardından gözler yeni sezondaki Merkez Hakem Kurulu'na çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi yarın toplanarak yeni MHK'yı atayacak.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Serdar Tatlı'nın başkanlığındaki yeni MHK'nin başkan vekili Metin Tokat olacak.

MHK üyelerinin ise şu isimler olması bekleniyor: Hikmet Öksüzoğlu, Mustafa Kamil Abitoğlu, Ahmet Erdoğan, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Nedim Göklü, Mahmut Çetiner.

Yeni MHK kadrosu belli oldu Başkan Serdar Tatlı olacak...

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