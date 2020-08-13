Yeni nesil 10 numara Mert Hakan

MESUT AYDIN KALE

Skorer’e konuşan Afacan, “Forma numarası 8 olunca doğal olarak taraftarlar orta sahanın tandeminde oynuyor sanıyor fakat Mert Hakan 10 numara... Rıza hoca ona özgürlük verdi. Mert’in ön bölgede final pasını, şut özelliğini ön planda tuttu. Adam koşmaktan sıkılmıyor. İki yönlü yeni nesil 10 numarası diyelim” yorumunu yaptı.

‘Fener para kazanır’

Erkan Afacan, Mert Hakan’ın Euro 2020’de de iyi işler yapacağına inancı tam...

Afacan, “Milli Takım alt karmalarında Ramazan Kurşunlu ile Vedat İnceefe çalışırken 5 sene önce Mert için yeni jenerasyonun en iyi oyuncusu olacağını söylemişlerdi. Milli Takım hayali hep vardı. Şenol hoca da uygun görürse, performansının üstüne koyarsa Milli Takım’da vazgeçilmez olup Fenerbahçe’ye para kazandıracaktır” dedi.



