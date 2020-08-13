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13.08.2020 - 07:00 |

Yeni nesil 10 numara Mert Hakan

Mert Hakan Yandaş’ın menajeri Erkan Afacan, Fenerbahçe’nin yeni transferi için “10 numara” tanımını yaptı.

Yeni nesil 10 numara Mert Hakan
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Skorer’e konuşan Afacan, “Forma numarası 8 olunca doğal olarak taraftarlar orta sahanın tandeminde oynuyor sanıyor fakat Mert Hakan 10 numara... Rıza hoca ona özgürlük verdi. Mert’in ön bölgede final pasını, şut özelliğini ön planda tuttu. Adam koşmaktan sıkılmıyor. İki yönlü yeni nesil 10 numarası diyelim” yorumunu yaptı.

Yeni nesil 10 numara Mert Hakan

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Afacan, “Milli Takım alt karmalarında Ramazan Kurşunlu ile Vedat İnceefe çalışırken 5 sene önce Mert için yeni jenerasyonun en iyi oyuncusu olacağını söylemişlerdi. Milli Takım hayali hep vardı. Şenol hoca da uygun görürse, performansının üstüne koyarsa Milli Takım’da vazgeçilmez olup Fenerbahçe’ye para kazandıracaktır” dedi.

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