Yeni Nijeryalı!

Trabzonspor’da koronavirüs sıkıntısına karşın planlar ve çalışmaların aksamamasına özen gösteriliyor. İç transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavililer için ilginç bir iddia öne çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Leicester City’de yer alan forvet oyuncusu Kelechi Iheanacho’nun bordo-mavililerin takibinde olduğu savunuldu.

Daha önce Premier Lig’den bazı isimlere yönelen Karadeniz ekibinin, İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2022’de bitecek Nijeryalı forveti kiralamak istediği kaydedildi.

Öte yandan; Trabzonspor’da Nwakaeme, Obi Mikel ve Onazi gibi son dönemde Nijeryalı isimlerin fazlaca forma giymesine dikkat çekildi. Özellikle Nwakaeme’nin başarısı Mikel ve Onazi gibi isimlerin transferinin Iheanacho hamlesiyle devam edebileceği kaydedildi.

Yine son dönemde Premier Lig’den Trabzonspor’a giderek başarılı olan Sörloth örneği ile Daniel Sturridge hamlesi de anımsatıldı.

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