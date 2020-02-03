Yeni yıldız Sofia Kenin

ONUR DİNÇER

Avustralya Açık finalinde Muguruza’yı mağlup ederek, ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden Sofia Kenin, kadınlar tenisinde uzunca bir süredir içine girilen trendin son halkası oldu. Djokovic, Nadal ve Federer’in domine etmeye devam ettiği erkek tenisinin aksine burada bambaşka bir görüntü oluştu.

Rusya’dan ABD’ye

Rusya’da doğup, ABD’de yetişen; tenis antrenörü babası sayesinde 5 yaşında bu spora başlayan 21 yaşındaki Kenin, tek kadınların çıkardığı sürpriz şampiyonlar arasına adını yazdırdı. Avustralya’da grand slam turnuvalarındaki ilk, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) kariyerindeki 4. tekler zaferini elde eden Kenin gelecek yıllarda adından sıkça söz ettirecek.

Eskilerin devri...

Grand Slam tek kadınlarda, 2017 sonrasında tam 8 yeni şampiyon çıktı. Jelena Ostapenko, Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Simona Halep, Naomi Osaka, Ashleigh Barty, Bianca Andreescu ve Sofia Kenin, 4 büyük turnuvada bu süreçte ilk büyük kupalarını kaldıran isimler oldu. Yeni ve genç yaştakilerin bu denli öne çıkması, kadınlar tenisini bir süredir domine eden pek çok ismin yıldızının sönmesini de beraberinde getirdi. İdolü olan Serena Williams’ı geride bırakan 21 yaşındaki Sofia Kenin “Sıralamada onun önüne geçmiş olmak müthiş heyecan verici bir duygu” dedi.

Coco da var

Henüz grand slam şampiyonluğu bulunmasa da yıldızı parlayanlara bir ismi daha eklemek gerek. 14 yaşında başladığı çıkışı bu yıl da sürdüren, ilk WTA kupasını kazanmasının ardından Avustralya Açık’ta çeyrek finalin kapısından dönen Coco Gauff da, yükselen isimler arasında.

Kadınlar sürpriz dolu

Sönenler...

-Maria Sharapova

-Serena Williams

- Venus Williams

-Petra Kvitova

- Angelique Kerber

Parlayanlar...

-Sofia Kenin

-Ashleigh Barty

-Naomi Osaka

-Sloane Stephens

-Bianca Andreescu

