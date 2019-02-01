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01.02.2019 - 14:14 | | İSTANBUL (AA)

Yenilenmiş Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yenilenmiş Galatasaray'ın rakibi Alanyaspor
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi yarınki müsabakada görev alabilecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

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