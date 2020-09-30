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30.09.2020 - 22:26 | | AA

Yenimahalle Belediyespor'da 11 kiÅŸide koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!

Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden Yenimahalle Belediyespor'da 10 sporcu ve 1 yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â

Yenimahalle Belediyespor'da 11 kiÅŸide koronavirüs testi pozitif çÄ±ktÄ±!
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Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Lig'de mÃ¼cadele eden Yenimahalle Belediyespor'da 10 sporcu ve 1 yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Â 

BaÅŸkent kulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KadÄ±n hentbol ekibimizde, sporcularÄ±mÄ±z, teknik heyet ve personelimize uygulanan Kovid-19 test sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re 10 sporcumuz ve 1 yardÄ±mcÄ± antrenÃ¶rÃ¼n test sonucunun pozitif olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir." ifadesine yer verildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, testi pozitif sonuÃ§lanan kiÅŸilerin takip ve tedavi sÃ¼reÃ§lerine, ilgili prosedÃ¼rler dahilinde baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Yenimahalle Belediyesporda 11 kiÅŸide koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±

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