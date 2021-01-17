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17.01.2021 - 12:56 | | Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)-

Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi

Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un 1 puanla döndüğü Antalyaspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, gol yollarında yaşanan sıkıntılara değindi.

Yerel basından Trabzonspor'a '1 puan' eleştirisi
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Süper Lig'in 19’uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu ve yönetimi eleştirerek, tek kale oynamasına rağmen bordo mavililerin, hücum organizasyonu ve gol yollarında yaşanan sıkıntılarına değindi.

Karadeniz Gazetesi, "Bu yeteneksizleri getirenler, sizi yürekten alkışlıyoruz; Penaltıyı atamadık. Rakip Antalyaspor 1 saati aşkın bir süre 10 kişi oynadı. Bırakın kazanmayı bir puanı bile son dakikada kurtardık", Günebakış Gazetesi, "Bu golcülerle puana da şükür", Kuzey Ekspres Gazetesi, "Tek kale tek puan; Maç boyunca tek kale oynayan bordo-mavililer, Ekuban’ın ayağından penaltıdan yararlanamadı. Rakip takım nadir atakların birinde Amilton ile öne geçti. Fırtına’nın baskısı ancak uzatmalarda sonuç verdi, Afobe’nin golü 1 puan getirdi", Taka Gazetesi ise, “Giderayak ipten aldı” başlıklarını kullandı.

Yerel basından Trabzonspora 1 puan eleştirisi

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