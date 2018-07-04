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04.07.2018 - 02:30 |

Yerry Mina fırtınası

Kolombiya’da Yerry Mina’nın performansı dikkat çekiyor.

Yerry Mina fırtınası
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Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Kolombiya’da Yerry Mina’nın performansı dikkat çekiyor. Adeta fırtına gibi esen 23 yaşındaki stoper, arka arkaya çıktığı 3 maçta 3 gol bularak parladı.

3 golünü de kafayla atan Kolombiyalı yıldız, turnuvada en fazla öne çıkan futbolculardan oldu. Defans oyuncusu olmasına karşın gol krallığı yarışına giren Mina büyük alkış aldı.

Yerry Mina ayrıca 1966’dan bu yana bir Dünya Kupası’nda üç gol birden atan ilk savunma oyuncusu oldu.

James yok

Kolombiya’nın en önemli yıldızlarından olan James Rodriguez, sakatlığı nedeniyle zorlu maçı kaçırdı. Son oynanan Senegal maçında sakatlanan tecrübeli orta saha, İngiltere karşısında kadroya dahi giremedi.




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