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Haberler 1.Lig Haberleri Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası
01.08.2020 - 10:32 | | İHA

Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası

Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor.

Yevhen Seleznov'a Bandırmaspor kancası
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TFF 1. Lig'in yeni takımı Bandırmaspor'un, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Yevhen Seleznov'a talip olduğu öğrenildi. Şu anda ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geri döneceği ve Bandırma ekibinin 35 yaşındaki futbolcuyla ile masaya oturacağı kaydedildi.

Yevhen Seleznova Bandırmaspor kancası

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