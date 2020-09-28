Yıldız kürsüsü Serkan Asan’ın

Trabzonspor’da 2020-21 sezonunda yeni bir genç yıldız öne çıktı. Joao Pereira’nın sakatlığında sağ bekte formayı alan Serkan Asan, gösterdiği performansla göz doldurdu.

21 yaşındaki oyuncu geçen geçen sezon lig, kupa ve Avrupa’da 17 resmi maçta görev alırken bu sezon ise ilk 3 maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Hem teknik heyetin hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu Serkan Asan, bu sezon gösterdiği performansla beklentileri boşa çıkarmıyor.

Serkan, hücum ve savunmada çift yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Geçen sezon İspanya’dan Getafe’den teklif alan yıldız sağ bek için daha büyük bir bonservis teklifi bekleniyor. 36 yaşındaki Joao Pereira ile rekabete hazır olan Serkan Asan, çıkışını sürdürmek istiyor.

Öte yandan Fransa’da Lille tarafından izlenen bordo-mavili futbolcu, Almanya’da da başta Freiburg olmak üzere bazı Bundesliga kulüplerinin listesinde bulunuyor. Lille ve Bundesliga kulüplerinin scoutlarının Serkan Asan’ı sezon boyunca izleyeceği aktarıldı.

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