CELAL UMUT EREN

Teknik direktörlüklerini Akhisar’da şekillendirmiş iki teknik adamın mücadelesi olarak gözüküyordu aslında bu 90 dakika. Gençler’in yeni kalecisi Nordfelt ile Başakşehir’de Mert’in hem fizik hem de stillerinin benzerliği iki takımın oyun kurgusunun ipuçlarını veriyordu.

Geriden pasla çıkmaya çalışıp, tek topla hızla oynanan bir kurgu bu. Okan Buruk’un geçen hafta Kadıköy’de takımını sıkıntıya sokan M.Topal hamlesinden sonra daha dinamik Azubuike’ye dönmesinin en doğru karar olduğu, maçın başında hızlı çıkılan atak ve önce Elia’nin kaçırıp sonra Crivelli’nin golüyle ortaya çıktı.

Stancu ve Sessegnon gibi hücumu sırtlayan iki yıldızı olmamasına karşın Gençler’in planından kopmadan dikine oynama çabası, duran top katkısıyla da olsa golü getirdi. İrfan Can’ın eksikliğinde ilk yarıda oyunu iyi yönlendiremeyen Başakşehir’de Demba Ba’nın ‘Premier Lig’ günlerini anımsatan ara pası Visca’nın ustalaşmış savunma arkası koşusuyla birleşti. Gençlerbirliği ikinci yarıda Stancu-Sessegnon ikilisini arayınca Başakşehir etkili olamadığı maçta bu kez de Crivelli’nin enfes ara pasının Visca ile buluşmasıyla işi bitirdi. Yıldızlarından yoksun konuk takıma karşın yıldızlarıyla zirve yürüyüşünü sürdüren ev sahibinin galibiyeti sayesinde başlık da geldi: “Yıldızın kadar konuş.”