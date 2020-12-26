Yıldızlar Antalya’da buluşuyor

Senenin ilk ATP turnuvası Antalya Open 5-13 Ocak 2021 tarihleri arasında Limak Arcadia Sport Resort’te Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşecek. Dünya 10 numarası İtalyan raket Matteo Berrettini’nin 1 numaralı seri başı olarak yer alacağı organizasyonda ana tablodaki bütün katılımcılar ilk 100’de yer alıyor.

Erkekler klasmanında dünya sıralamasının ilk 50 basamağında yer alan tam 11 raketin mücadele edeceği Antalya Open’da ayrıca; dünya 15 numarası Belçikalı raket David Goffin, dünya 17 numarası 9 ATP şampiyonluğu bulunan Fabio Fognini de şampiyonluk kovalayacak.

Klasmanın 23. basamağındaki Alex de Minaur, 24 numara Borna Coric, 28 numara Benoit Paire, 36 numara Jan-Lennard Struff, 37 numara Jannick Sinner da Antalya’da kupa için mücadele edecek seri başı raketler arasında. Milli takımımızın yıldız isimleri de bu dev organizasyonda şampiyonluk için korta çıkacak.

Seyircisiz olarak düzenlenecek turnuvada 5-6 Ocak’ta eleme müsabakaları, 7-13 Ocak tarihleri arasında ana tablo maçları oynanacak. Antalya’da gerçekleşecek turnuva çeyrek finallerden itibaren TRT Spor 2 ekranlarından tenisseverlerle buluşacak.

Türkiye’nin tam anlamıyla bir tenis ülkesi haline geldiğini belirten TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “Dünya yıldızlarını bir kez daha ülkemizde ağırlayacağız. Kendi sporcularımızın da yer aldığı ve şampiyonluklar kazandığı bu turnuvalar ile dünya tenisinin merkezinin Türkiye’ye kaydığını söyleyebiliriz. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı birçok turnuva ile teniste 2021 sezonu oldukça hareketli geçecek” dedi.