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18.11.2020 - 10:59 | | Fotomaç

Yıllar sonra gelen itiraf: Tek hatası Galatasaray'dı!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Makedon golcü Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi, İtalyan basınına konuştu. Corsi, verdiği röportajda, oyuncusunun en büyük hatasının Galatasaray'a transfer olmak olduğunu söyledi.

Yıllar sonra gelen itiraf: Tek hatası Galatasaray'dı!
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2014-15 sezonunda İtalyan kulübü Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 2015-16'da Genoa'nın yolunu tutan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.

Corsi, konuşmasında Pandev'in Galatasaray ve Türkiye'deki sürecine değinirken, bunu en büyük kariyer hatası olarak nitelendirdi.

Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belki de tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediği takdiri görememişti. Menajerlik kariyerimin ilk seçimi Pandev'in Türkiye'de oynadığı sıralar olmuştu, benim ilk deneyimimdi. Kolay zamanlar değildi ancak sizi temin ederim Goran iyi uyum sağlayan biridir. Orada İtalya'nın eksikliğini hissetti.

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