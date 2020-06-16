Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Yılmaz Bal: Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun
16.06.2020 - 12:30 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Yılmaz Bal: Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü , Süper Lig'in 27'nci haftasında alınan Galatasaray galibiyeti sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Bal: Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun
ABONE OL

Bal, "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik, Galatasaray maçında takımımız her şeyini ortaya koydu ve maçı kazandık. Bu galibiyet bize gelecek haftalar için önemli bir motivasyon kaynağı olacak" dedi. 

"GALATASARAY GALİBİYETİ BİZE MOTİVASYON SAĞLAYACAK"
Sakatlıkları nedeniyle Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bal, "Öncelikle Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun. Sahalarda görmek istemediğimiz ama futbolda olan bir şey sakatlık. İnşallah en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde sahalara dönerler. Takıma gelince 29 Nisan'da toplandık. Yerli ve yabancı oyuncularımı hep Rize'deydi. Özverili davrandılar. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. Takım birlikteliğimiz üst düzeydeydi. Taraftarımız Galatasaray maçı öncesinde bizi tesislerden coşkulu bir şekilde uğurladı. Galatasaray maçını kazanmayı çok istiyorduk, kazanmak için de sahada her şeyimizi verdik. Bu galibiyet gelecek haftalar için de takımımıza büyük bir motivasyon sağlayacak.

"GALİBİYET TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN"
Alınan Galatasaray galibiyetini taraftarlarına armağan ettiklerini söyleyen Bal, "Galibiyeti Rizespor taraftarına armağan ediyoruz. Sezon başında El Kabir'in ayağı kırıldı, Umar sakatlandı, Abarhoun'un hastalığı var, Gökhan'ın da Galatasaray maçı öncesi sakatlığı nüksetti. Talihsizlikler yaşıyoruz. Sahada geçen sezon ki Rizespor'u anımsatan bir oyun vardı" diye konuştu.

"HER MAÇ FİNAL"
Süper Lig'de kalan 7 haftada da alacakları maksimum puanla ligi iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyleyen Bal, "Kalan her maçımız final, en iyisini yaparak Rizespor'un ligi en iyi yerde bitirmesi için çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubumuz var. Galatasaray galibiyeti çok değerliydi, bunu gelecek haftalara da yansıtarak üst sıralara çıkmak istiyoruz" dedi.

Yılmaz Bal: Muslera ve Andoneye geçmiş olsun

Orkun Kökçü: Beşiktaş'ta oynamak isterim
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku
    Akhisarspor'da Muhammet Reis şoku
  2. Günün Canlı Maç Yayınları (16.06.2020)
    Günün Canlı Maç Yayınları (16.06.2020)
  3. Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor
    Eczacıbaşı VitrA'ya yeni sponsor
  4. WNBA'de 2020 sezonu temmuz sonunda başlayacak
    WNBA'de 2020 sezonu temmuz sonunda başlayacak
  5. Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...
    Son dakika - Vida'dan Beşiktaş'a kötü haber! Ödem...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor

Avustralya Birinci Futbol Ligi 16 Temmuz'da başlıyor

Kadıköy'de kupa heyecanı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Kadıköy'de kupa heyecanı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika | Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı

Son dakika | Muslera'nın ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlandı

Bursaspor'un ilk, Bahçeşehir Koleji'nin ikinci Avrupa heyecanı

Bursaspor'un ilk, Bahçeşehir Koleji'nin ikinci Avrupa heyecanı

Sıradaki Haber