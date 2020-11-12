YÄ±lmaz Bal: Remy'nin transferi Ã¶ncesinde Zeki Ã‡elik ve Yusuf YazÄ±cÄ± ile de konuÅŸtuk

TaraftarlarÄ±na bir kupa hediye etmek istediklerini dile getiren Bal, "Bu sezonki hedeflerimiz Ã§ok yÃ¼ksek ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kadro kurduk. Her bÃ¶lgede alternatifli bir kadro kurduk. Hem ligde, hem de kupada iddialÄ± olmak istiyoruz. Ã–zellikle taraftarÄ±mÄ±za bir kupa hediye etmek istiyoruz. Ligde oynayacaÄŸÄ±mÄ±z Hatayspor maÃ§Ä±ndan sonra kupa maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah orada da hedefimize ulaÅŸÄ±rÄ±z. Bu sezon iddialÄ± bir Rizespor izleteceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

"TOMAS HOCA DOÄžRU BÄ°R KARAR"Â

TakÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶r Tomas'a emanet edilmesini de deÄŸerlendiren Bal, "Tomas hoca geÃ§en sezonun son iki maÃ§Ä±nda gÃ¶rev yapmaya baÅŸladÄ±. TakÄ±mdaki enerjiyi Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kardÄ±. BaÅŸkanÄ±mÄ±z ve yÃ¶netim kurulumuz da devam kararÄ± aldÄ±. Tomas TÃ¼rkiye'de futbol oynamÄ±ÅŸ, iki bÃ¼yÃ¼k takÄ±mda ÅŸampiyonluk kazanmÄ±ÅŸ birisi. Okan Buruk'un ekibinde yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bizde de Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ birisi. Uyumumuz Ã§ok iyi. Rizespor'da Ã§ok sevilen bir isim. DoÄŸru bir karar verdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz, sonuÃ§ da ortada" diye konuÅŸtu.

"TARAFTARA Ä°YÄ° BÄ°R RÄ°ZESPOR Ä°ZLETTÄ°RMEK Ä°STEDÄ°K"Â

KoronavirÃ¼s nedeniyle taraftarsÄ±z oynanan maÃ§larla ilgili olarak da YÄ±lmaz Bal, "Taraftarlardan yoksun sahaya Ã§Ä±kmak bizleri Ã¼zÃ¼yor. Rizespor'u izleyen taraftarlar, iyi bir Rizespor'a sahip olsun istedik. EkranlarÄ± baÅŸÄ±nda takÄ±mlarÄ±nÄ± izlerken gurur duysunlar istedik. BaÅŸkanÄ±mÄ±z Hasan Kartal'Ä±n ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±mÄ±z Ali Zeki Saruhan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k destekleri oldu. Bizim arkamÄ±zda durdular ve hocamÄ±zla bize bÃ¼yÃ¼k destek saÄŸladÄ±lar. SonuÃ§ olarak da iyi bir takÄ±m kurduk" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â Â

"REMY'NÄ°N TRANSFERÄ° Ã–NCESÄ°NDE ZEKÄ° Ã‡ELÄ°K VE YUSUF YAZICI Ä°LE KONUÅžTUK"Â

TakÄ±mÄ±n FransÄ±z golcÃ¼sÃ¼ Remy'nin Ã§ok iyi bir profesyonel olduÄŸuna vurgu yapan Sportif DirektÃ¶r Bal, "Remy'i Ã§ok istedik. Ä°stanbul takÄ±mlarÄ±yla ismi geÃ§ti, baÅŸka takÄ±mlarla da ismi geÃ§ti. Sivasspor ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Belli bir aÅŸamaya geldiler ama sonrasÄ±nda neler oldu bilmiyorum. SonrasÄ±nda da bize nasip oldu. Kolay transfer olmadÄ±. Fransa'da Remy ile birlikte forma giyen Zeki Ã‡elik ve Yusuf YazÄ±cÄ± ile de konuÅŸtuk. Remy kendisini takÄ±ma ait hisseden Ã§ok profesyonel bir oyuncu. Remy'nin transferiyle diÄŸer transferlerimiz de daha kolay oldu. TakÄ±ma bir hava getirdi" ifadelerini kullandÄ±.

"REMY'NÄ°N GOL KRALLIÄžI YARIÅžINDA GÃœÃ‡LÃœ RAKÄ°PLERÄ° VAR"Â

SÃ¼per Lig'de 7 maÃ§ta 6 gol atma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶steren FransÄ±z oyuncu Remy'nin performansÄ± hakkÄ±nda ise Bal, "Remy'nin gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ rakipleri var. Bizde Skoda'da var geÃ§en sezon ikinci yarÄ±da geldi ve 10 gol atÄ±p asistleriyle katkÄ± verdi. GÃ¼Ã§lÃ¼ bir hÃ¼cum hattÄ±mÄ±z var. Remy'nin gol kralÄ± olmasÄ±nÄ± isterim. Remy'nin de Skoda'nÄ±n da gol primleri var. Hem Ã¼lkemizde hem de Avrupa'da santrfor bulmak Ã§ok zor. Remy ve Skoda ile birlikte AltÄ±nordu'dan transfer ettiÄŸimiz Kemal RÃ¼zgar'dan da Ã§ok ÅŸeyler bekliyoruz. Ara verdik. Ä°nÅŸallah ilk maÃ§Ä±mÄ±zla birlikte Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rÃ¼z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu. Â

"ÅžAMPÄ°YONLUK YARIÅžI ZOR GEÃ‡ECEK"Â

Ligdeki ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in de YÄ±lmaz Bal, "Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± zor geÃ§ecek. Taraftar yok, taraftar baskÄ±sÄ± yok. TakÄ±mÄ±nÄ± iyi hazÄ±rlayan, iyi motive olan ve 5 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸini iyi kullanabilen takÄ±mlar Ã¶ne Ã§Ä±kacaktÄ±r. 4 takÄ±m kÃ¼me dÃ¼ÅŸecek, ÅŸampiyonluk isteyen takÄ±mlar var. Rize'de taraftar maÃ§lara geliyordu ve stadyum doluyordu. TaraftarsÄ±z maÃ§lar sadece bizim deÄŸil tÃ¼m takÄ±mlarÄ±n handikabÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede umarÄ±m bu virÃ¼s ortadan kalkar ve taraftarÄ±mÄ±zla buluÅŸabiliriz. Remy gibi diÄŸer transferlerimizi de izleme fÄ±rsatÄ± bulurlar. EkranlarÄ± baÅŸÄ±nda bizleri izleseler de mutlu olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" diye konuÅŸtu. Â Â

"DEVRE ARASINDA 1-2 TRANSFER YAPABÄ°LÄ°RÄ°Z"Â

DHA'ya konuÅŸan YÄ±lmaz Bal, transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na her zaman devam ettiklerini ve oyuncularÄ± izlediklerini belirterek, "Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z hiÃ§ bitmiyor. Åžimdiden gelecek sezon iÃ§in oyuncular izlemeye devam ediyoruz. Ä°htiyaÃ§ hissedersek, hocamÄ±z eksik bÃ¶lgeler iÃ§in rapor verirse devre arasÄ±nda 1-2 transfer yapabiliriz" dedi. Â

"HEDEFÄ°MÄ°Z AVRUPA"Â

Rizespor taraftarÄ±na iyi bir oyun izlettirmek istediklerini sÃ¶yleyen Bal, "Hedefimiz Avrupa. En kÄ±sa vadeli hedefimizi de TÃ¼rkiye KupasÄ±'nÄ± kazanarak yapmak istiyoruz. AsÄ±l hedefimiz Rizespor'u sevenleri mutlu etmek. Biz Okan Buruk dÃ¶neminde BeÅŸiktaÅŸ'a karÅŸÄ± 7 gol yedik ancak taraftarÄ±mÄ±z bizi alkÄ±ÅŸladÄ±. Ä°yi futbolu alkÄ±ÅŸlayan taraftarÄ±mÄ±za bu oyunu yeniden izlettirmek istiyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. Â