Yılmaz Göktekin: "Yoğun çalışıyoruz"



Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, yapılan kontrollü çalışmalar sayesinde yeni tip koronavirüs salgını sürecini iyi geçirdikleri ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlandıklarını söyledi. Göktekin, ara verdikleri antrenmanlara tekrar başladıkları dönemde, yarışma takviminin henüz netleşmediğini ifade etti, “Avrupa Şampiyonası iptal edilmişti ancak 9-13 Aralık’ta yine Azerbaycan Bakü’de yapılacak. O yüzden 4 aylık süremiz var. Bizim için çok önemli ve yeterli bir süre. Bu süreç içinde de yoğun antrenmanlara devam ediyoruz” dedi.