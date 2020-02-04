Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Yılmaz Vural: Asla umutsuz değilim
04.02.2020 - 15:33 | | Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Yılmaz Vural: Asla umutsuz değilim

TFF 1'inci Lig'de Akhisarspor'un başında çıktığı ilk maçta Altınordu deplasmanından 2-0 yenik ayrılan teknik direktör Yılmaz Vural, takımı layık olduğu yere taşıyacaklarını söyledi.

Yılmaz Vural: Asla umutsuz değilim

Altınordu karşılaşması öncesi sadece 3 gün oyuncularla birlikte olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, "Elbette çok kısa sürede takımımın istediğim gibi olması hayalcilik olurdu. Kısa süreye rağmen iyi reaksiyon gösterdik. Altınordu karşılaşmasında bireysel hatalar yaptık. Oyuncularım maçtan sonra inanılmaz üzgündü, duyguları birlikte yaşadık. Bu bizim için çok önemliydi. Asla umutsuz değilim" dedi.

Tüm mesaisini takımın başarısı için harcayacağını dile getiren Yılmaz Vural, "Ben Akhisarspor'u çok sevdim. Futbolcu grubunun bir kısmını zaten iyi tanıyorum. Takımın birçoğunun 30 yaş ve üzeri futbolculardan oluşması kimseyi düşündürmesin. Benim futbolcularımın ruhu genç, ilk günkü gibi başarıya herkes aç. Önümüzde koskoca 14 hafta var. Aradaki puan farkları da çok çok az. Hepimiz çok çabalayacağız, inanacağız. Pazartesi günü evimizde oynayacağımız Menemenspor maçıyla yeni sayfa açacağız. Taraftarımıza da çok teşekkür ederim. Bornova Stadı'nda bizi inanılmaz desteklediler. Evimizdeki maçlarda da tribünlerin dolu olacağından şüphem yok" diye konuştu.

Nevzat Dindar: "Falcao'nun yokluğunda Onyekuru forvet oynayabilir"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Yassine Benzia: Fenerbahçe'de hocanın sözü geçmiyor

Yassine Benzia: Fenerbahçe'de hocanın sözü geçmiyor

Geri dönen Allahyar da Fenerbahçe idmanında...

Geri dönen Allahyar da Fenerbahçe idmanında...

Slimani transferin son günü Inter'in kapısından döndü

Slimani transferin son günü Inter'in kapısından döndü

Sıradaki Haber