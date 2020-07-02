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Haberler1.Lig Haberleri Yılmaz Vural iyileşti, Akhisarspor seriye bağladı!
02.07.2020 - 23:46 | | AA

Yılmaz Vural iyileşti, Akhisarspor seriye bağladı!

TFF 1. Lig' de Akhisarspor, eplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisi tamamlanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iki maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.

Yılmaz Vural iyileşti, Akhisarspor seriye bağladı!
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TFF 1. Lig'in 31. haftasında Akhisarspor, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golü 83'te Ali Kaan Güneren kaydetti.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor, puanını 51'e çıkardı. İstanbulspor ise 34 puanda kaldı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisi tamamlanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, iki maç aradan sonra takımının başında sahaya çıktı.

Yılmaz Vural iyileşti, Akhisarspor seriye bağladı

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu 

Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, Ömer Tevfik Özkoç 

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Rıdvan Şimşek, Alperen Mehmet Çaylak (Dk. 55 Zafer Şensoy), Kağan Bağış, Eslem Öztürk (Dk. 87 Erdem Şen), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 67 Cajic), Uygar Mert Zeybek (Dk. 88 Emir Gökçe), Egehan Gök, İbrahim Yılmaz (Dk. 67 Diouf) 

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Tolga Ünlü, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 58 Aykut Çeviker), Onur Ayık (Dk. 71 Burhan Eşer), Bjarnason (Dk. 70 Eray Ataseven), Erhan Çelenk, Hadzic (Dk. 58 Ali Kaan Güneren), Cikalleshi (Dk. 76 Bertuğ Bayar) 

Gol: Dk. 83 Ali Kaan Güneren (Akhisarspor) 

Sarı kart: Dk. 74 Lukac (Akhisarspor)

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