Yılmaz Vural kimdir, kaç yaşında? Yılmaz Vural hangi takımları çalıştırdı?

Yılmaz Vural bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show'a konuk oluyor. Türk futbolunda önemli isimlerden biri olan Yılmaz Vural Süper Lig ve TFF 1. Lig'de birçok takımı çalıştırdı. Son olarak koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Yılmaz Vural kısa süre sonra sağlığına kavuştu. Peki Yılmaz Vural Türkiye'de hangi takımları çalıştırdı?

YILMAZ VURAL KİMDİR?

Yılmaz Vural 1 Ocak 1953'de Sakarya'da doğdu. Türk teknik direktör.

Futbolculuk kariyeri

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonununun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Türk futboluna teknik direktör olarak hizmet etmekte olan bir spor adamıdır. Yılmaz Vural'ın ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Okan Üniversitesi, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, yeni öğretim döneminde Spor Yönetimi Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak futbol derslerini verecektir. 20 Şubat 2014 tarihinde, Spor toto 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bayrampaşa kulübünü devralmak istediğini açıkladı.

Antalyaspor

2005-06 sezonunda ikinci kez Antalyaspor'un başına geldi. 2. Lig ekibi ile çıktığı, ilk üç maçta galibiyet aldı. Sezon içinde 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Lider Bursaspor'un altında Altay ile verdiği ikincilik savaşını kazanan takım, Süper Lig'e doğrudan çıkmayı başardı. 2006-07 sezonunda 8 galibiyet 15 beraberlik aldı. Bu galibiyetlerin dördünü üst üste alan Vural, Fenerbahçe'nin de dahil olduğu 4 rakibini de 1-0'lık skorlarla mağlup etti. 26. haftayı 9. olarak bitiren takım, bu haftadan sonra galibiyet alamadı. Son haftaya düşme hattının son takımı Çaykur Rizespor ile aynı puanda ve daha iyi bir averajla girse de Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olması ve Rizespor'un da Sakaryaspor ile 1-1 berabere kalması ile küme düştü. Sezon sonunda takım ile yolları ayrıldı.

Konyaspor

15 Şubat 2011'de Ziya Doğan'ın yerine bir kez daha Konyaspor'un başına geçti. Takım 21. haftanın sonunda 17. sıradaydı. İkinci Konyaspor kariyerine İstanbul Büyükşehir Belediyespor beraberliği ile başlasa da tek galibiyetini 17 Nisan 2011'de Kayserispor'u 3-1 yenerek aldı. 31. hafta maçında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak düşmesi kesinleşti. O sezonun başında Kasımpaşa'da görev yapan Vural'ın 2010-11 sezonunda çalıştırdığı iki takım da küme düşmüş oldu.

Ankaragücü

15 Şubat 2005'te 14. sıradaki MKE Ankaragücü'nün başına geçti. İlk beş hafta 2 galibiyet 2 mağlubiyet 1 beraberlik alsa da daha sonra 4 maç üst üste mağlup olunca Ankaragücü tarafından kovuldu. Ayrılığında yine 14. sırada bulunan takım sezonu 13. olarak bitirerek kümede kaldı.

Vestel Manisaspor

18 Ocak 2008'de küme düşme sınırının bir sıra üstünde 15. olan Vestel Manisaspor'un başına getirildi. İkinci haftasında aldığı 3-2'lik Denizlispor galibiyeti dışında maç kazanamayan ve kupada Adana Demirspor'e yenilip takımı çeyrek finale çıkaramayan Vural, yedi maç sonra görevden ayrıldı. Manisaspor, Vural ayrıldığında 17. sıraya gerilemiş, sezon sonunda da küme düşmüştü.

Kocaelispor

27 Eylül 2008'de ilk beş hafta sadece bir beraberlik alıp, lig sonuncusu durumundaki Kocaelispor'un başına getirildi. O da Kocaelispor kariyerinin ilk beş haftasında sadece bir beraberlik alsa da 15 Kasım 2008'de Denizlispor'u son dakika golüyle mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Toplam 11 hafta takımı yöneten Vural, sadece 2 galibiyet alıp takımı sonunculuktan kurtaramayınca devre arasında takımdan ayrıldı. Kocaelispor, sezon sonunda küme düştü.

Kasımpaşa

3 Eylül 2009'da ilk dört haftayı mağlup bitiren ve lig sonuncusu olan Kasımpaşa SK'nın başına geçti. Gelişinin dördüncü haftasında galibiyetle tanıştı. Sezon içinde ligde üst üste kendi sahasında Trabzonspor'u ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi yenerek dikkat çekti. Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'yı BJK İnönü Stadyumu'nda 3-1 yenmeyi başardı. 10. hafta Kasımpaşa'yı son üç takım arasından çıkardı ve sezonu averaj ile Ankaragücü'nün altında 12. olarak tamamladı.

2011-12 sezonuna da Kasımpaşa'da başladı ancak bir önceki sezondaki başarısını tekrarlayamadı. İki golsüz beraberlikle başladığı sezonda üst üste 8 lig mağlubiyeti aldı. Sezonun ilk yarısında sadece 1 galibiyet alan takım ile yollarını devre arasında ayırdı. Ayrıldığında lig sonuncusu olan Kasımpaşa, o sezon küme düştü.

Sakaryaspor

Yılmaz Vural, 16 Şubat 2012 tarihinde 1. Lig'de mücadele eden doğduğu şehrin takımı olan Sakaryaspor ile anlaştı Takımın başına 21. haftanın sonunda 16. sıradayken geçmişti. İmzasından üç gün sonra Konyaspor karşısında ilk maçına çıktı ve 1-0 mağlup oldu. Vural, finansal sıkıntılar yaşayan takım ile 13 maça çıkıp, galibiyet alamadı. Ligin bitmesine 4 hafta kala küme düşmesi garanti olan takımda sezon sonuna kadar kaldı ve sezonu 17. olarak tamamladılar.

Elazığspor

10 Ekim 2012 tarihi itibarıiyle Elazığspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Vural, kulüple aldığı başarılı sonuçlarla kulübün kısa sürede düşme potasından kurtulmasına katkı sağladı. 19 Mayıs 2013'te ise kulüpteki sözleşmesi bittiğinden dolayı ayrılmak zorunda kalmıştır.

Mersin İdman Yurdu

Mersin İdman Yurdu, Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna Yılmaz Vural'ı çağırmışlardır. 6 Mart 2014 saat 14.30'da ise resmi olarak imzaların atılmasıyla resmen işe başlamıştır[4].

Osmanlıspor

Osmanlıspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra 23 Aralık 2014 tarihinde teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ı getirmiştir.

Karabükspor

Karabükspor ile 24 Şubat 2015 tarihinde sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.[5]

Gençlerbirliği

23 Aralık 2015 tarihinde Gençlerbirliği ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Yılmaz Vural takımın başında sadece 6 gün kalabilmiştir. 29 Aralık 2015 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Göztepe

22 Mart 2017 tarihinde Göztepe ile anlaşarak imzalar atıldı ve teknik direktörlüğe getirildi ve aynı gün. İlk idman ve futbolcularla toplantı yaparak mesaisine başladı.

Giresunspor

8 Şubat 2018 tarihinde Giresunspor ile anlaştı.Takımının başında sadece 15 gün kalabilmiştir. 23 Şubat tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Eskişehirspor

6 Nisan 2018 tarihinde Eskişehirspor ile anlaşan hoca, Eskişehirspor ile yolları ikinci kez kesişmiştir. Ligin bitimine son 5 hafta kala takımı devralan hoca bu 5 maçlık periyotta; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile takımı kümede tutmayı başarmıştır. Sezon sonunda görevinden ayrılmıştır.

Adana Demirspor

21 Kasım 2018 tarihinde Adana Demirspor ile anlaşmıştır.

Akhisarspor

29 Ocak 2020 tarihinde 1. Lig ekibi Akhisarspor Belediyespor ile sezon sonuna kadar anlaşmıştır.