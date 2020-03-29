Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Yılmaz Vural: Kimsenin tadı tuzu kalmadı
29.03.2020 - 14:06 | | AKHİSAR, (DHA)-

Yılmaz Vural: Kimsenin tadı tuzu kalmadı

TFF 1'inci Lig'de sezona dünya çapında pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada  geçen hafta antrenmanlara yeniden başlama tarihini erteleyen Akhisarspor, Futbol Federasyonu'nun 2 Nisan Perşembe günü yapacağı durum değerlendirme toplantısında alacağı kararları bekliyor.

Yılmaz Vural: Kimsenin tadı tuzu kalmadı

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Geçen haftadan bu yana Akhisar'dan ayrılmayıp gelişmeleri takip eden teknik direktör Yılmaz Vural, "Takım olarak beklemedeyiz. Yabancılarımın hiçbiri Türkiye'den ayrılmadı. Hepsi İzmir'de evlerindeler. Verdiğimiz özel programlar dahilinde çalışıyorlar. Bu süreçte tüm takımların randımanı doğal olarak düştü. Salgın yüzünden kimsenin tadı tuzu kalmadı. Dilerim en kısa sürede salgın etkileri azalır ve ligler kaldığı yerden başlayıp tamamlanır" şeklinde konuştu.

Yılmaz Vural: Kimsenin tadı tuzu kalmadı

  Guti'nin Real Madrid yılları!

Futbol olmayınca kahve yapımını anlattı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koray Günter: Serie A'da sezon iptal edilmeli

Koray Günter: Serie A'da sezon iptal edilmeli

Mete Kalkavan: Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum

Mete Kalkavan: Futbolla alakalı hiçbir şeye bakmıyorum

Galatasaraylı futbolculardan karantina bölgesine yardım

Galatasaraylı futbolculardan karantina bölgesine yardım

Kaleci Muammer Yıldırım’dan Rüştü Reçber paylaşımı

Kaleci Muammer Yıldırım’dan Rüştü Reçber paylaşımı

Sıradaki Haber