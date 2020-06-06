Yılmaz Vural: Son düdüğe kadar devam

Ligde ilk 2'den Süper Lig'e çıkmak için ilk 8 takımın da iddialı olduğunu belirten Vural, "Puanlar birbirine çok yakın. Hem direkt Süper Lig, hem de Play-Off yarışı son düdüğe kadar bitmez. Bu periyotta 3 aylık arada iyi çalışmış olan, seri yakalayan takım avantajlı olacak. Sezona ara verilmeden önce seri yakalamıştık. Tekrar seri istiyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek" diye konuştu.

Ligde 53 puanlı lider Hatayspor'un büyük bir hata yapmadığı takdirde ilk 2'den kopmayıp Süper Lig hedefine ulaşacağına inandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ligde 47 puanla ikinci sıradaki Erzurumspor'un 11 futbolcusunda virüs tespit edildi. Antrenmanlara başlamışken karantina süreci yaşayıp ara verdiler. 46 puandaki Bursaspor geç başladı ama iyi çalıştı. Bizim gibi 45 puanlı Adana Demirspor bu periyotta kamp yapıp formda kaldı. 43 puanlı Altay, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la hiç kaybetmedi. Yine 43 puandaki Karagümrük de iyi ve motive bir takım. Herkesin hedefinin ilk 2 olduğu, kıran kırana bir yarış olacak. Bu sene takımların birbirine yakın olmasıyla baraj düştü. 60 puanı geçen takım Süper Lig'e çıkar, 55 puan ve üstü de Play-Off oynar" ifadelerini kullandı.

3 AYDIR EVE GİTMEDİ

Türk futbolunun en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, koronavirüs salgını boyunca yaklaşık 3 aydır 1 gün bile evine gitmeyip Akhisarspor'un tesislerine karargah kurdu. Ligler 19 Mart'ta tatil edildikten sonra 20 Mart gecesi tesislere dönen 67 yaşındaki Vural, 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilince tesisleri evi yaptı. Teknik heyetin verdiği program dahilinde evlerinde olan futbolcuları online antrenmanlarla 1 ay boyunca tesisten yöneten Vural, 28 Nisan'da antrenmanlar başladıktan sonra da tesisten hiç ayrılmadı. Yılmaz Vural, "Hayatımda hiç evimde bile 3 ay aralıksız kalmamıştım. Aylardır 1 dakika bile tesislerden ayrılmadım. Akhisar'da çalışanından kulüp başkanına müthiş bir birliktelik yakaladık. Bu emeklerin sonu Süper Lig olacak" dedi.

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