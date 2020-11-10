Yılmaz Vural'dan itiraf: 'Vallahi niye ayrıldığımı bilmiyorum'

Türk futbolunun en önemli isimlerinden Yılmaz Vural, A Spor'da teknik adamlık kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başarılı bir dönem geçirdiği Adana Demirspor'dan neden ayrıldığına dair ilişkin gelen soruya deneyimli hoca, "Vallahi bilmiyorum niye ayrıldığımı. Gaziantep FK'yı yendik, otele gittik başkan beni kutladı. Sonra idareci geldi dedi ki, biz seninle devam etmek istemiyoruz. Aldım bavulu bindim uçağa geldim" cevabını verdi.