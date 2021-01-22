Yılmaz Vural'ın İrfan Can Kahveci yorumu

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Tivibu Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.

G.BİRLİĞİ'NDE BERABERDİK

İrfan'ın oynadığı Manchester United ve PSG maçlarını izledim. Leipzig maçında da oradaydım. Hakikaten iyi oynadı. Gençlerbirliği'nde birlikte çalıştık. Gelişimi belliydi. Bu çocuğun yeteneklerini Gençlerbirliği dışına çıkaracağı o zaman belli oluyordu.

KEŞKE AVRUPA'YA GİTSEYDİ

Daha diri olmaya başladı, daha mücadeleci olmaya ve top kapmaya başladı. Hücum olarak şut atabilen, duvar olabilen, asist yapabilen bir oyuncu profiline dönüştü. Keşke Avrupadan bir takım talip olsaydı da oraya gitseydi. İrfan Can Kahveci'nin Türkiye'de misyonunu tamamladığını düşünüyorum.

G.SARAY'A KATKI SAĞLAR

Şimdi Galatasaray'a gelirse tabii ki katkıda bulunur. 10 numarada da oynuyor, 8 numarada da oynuyor. Alıp topu öne taşımaya da çalışıyor. Kaleye yakın oynaması, özelliklerini ortaya koyması anlamında çok önemli. Kaleden uzaklaştıkça etkisi büyük olmaz diye düşünenlerdenim.

G.SARAY İÇİN DEĞİŞİKLİK AMA...

İrfan, Galatasaray için değişiklik olur ama Galatasaray'da o pozisyonda oynayan oyuncular fena değil. Belhanda'lar, Emreler fena değil. İrfan da onların bir tık fazlası olsun farz edin.

BÜYÜK PARA İSTENİYOR

Yani illa bu transfer Galatasaray için olsun mu derseniz bence çok büyük para isteniyor. Galatasaray da bu parayı ödeyecek durumda değil. Bu transferde limitleri aşmak durumunda kalacak ve kendi içerisinden birilerini satmak zorunda kalacak