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Haberler1.Lig Haberleri Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
21.12.2020 - 19:25 | | AA

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0
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TFF 1. Lig'in 15. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Beypiliç Boluspor'u 1-0 yendi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan 

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer (Dk. 82 Enes İslam İlkin), Savicevic (Dk. 82 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Alsan (Dk. 65 Rahman Buğra Çağıran), Burak Çalık (Dk. 82 Ahmethan Köse), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 50 Gyasi), Erkam Reşmen, Kevin Boli

Beypiliç Boluspor: Mosquera, Kerim Alıcı, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 66 Alican Özfesli), Melih Okutan, Poepon (Dk. 66 Hamza Gür), Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mihajlovic), Marlon Da Silva (Dk. 84 Mertan Caner Öztürk), Muhammed Bayır, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu 

Gol: Dk. 29 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Kevin Boli, Dk. 72 Savicevic, Dk. 81 Kerem Can Akyüz (Yılport Samsunspor), Dk. 81 Melih Okutan (Beypiliç Boluspor)

Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor: 1-0

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