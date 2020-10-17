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Haberler1.Lig Haberleri Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-3
17.10.2020 - 15:59 | | AA

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-3

TFF 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 3-0 yendi.

Yılport Samsunspor-İstanbulspor: 0-3
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Samsunspor, TFF 1.Lig'in 5. haftasında sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 3-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında İstabulspor2un gollerini Proca (2) ve Issah kaydetti.

Bu skorla puanını 12'ye yükselten İstanbulspor lig liderliğini maç fazlasıyla sürdürürken Samsunspor 8 puanda kaldı.

Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guido Koçer (Dk. 46 Gyasi), Oğuz Gürbulak, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 69 Enes İslam İlkin), Muhsin Yıldırım (Dk. 49 Savicevic), Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Yameogo, Nadir Çiftçi (Dk.46 Ahmethan Köse)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Eslem Öztürk (Dk. 70 Ali Dere), Onur Ergün, Etoga, Levent Ayçiçek (Dk. 90 2 Egehan Gök), Diouf (Dk. 84 İbrahim Yılmaz), Proca, Ali Yaşar (Dk. 84 Tayyip Ebrar Cumur), Abazaj (Dk. 70 Issah)

Goller: Dk.53 ve Dk.57 Proca, Dk.90 Issah (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 66 Ali Yaşar (İstanbulspor)

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