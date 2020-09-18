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18.09.2020 - 19:43 |

Yılport Samsunspor'a dev destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a loca satışı konusunda önemli bir destek geldi.

Yılport Samsunspor'a dev destek
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Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yılport Samsunspor’a maddi olarak önemli bir destek yapıldı.

Av. Ali Alper Tüfekçi ve Av. Zafer Erdoğan; Yılport Samsunspor’un 300 bin TL değerindeki locasını satın aldı.

Pandemi döneminde Türk futbolundan desteğini esirgemeyen Tüfekçi ve Erdoğan; birçok şirketin futboldan desteğini çektiği bu konjonktürde kulüplerin yardımına koşmaktan geri durmadı.

Yüksel Yıldırım önderliğinde yeniden çıkışa geçen Yılport Samsunspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Ligi’ne çıkarak; asıl hedefi olan Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.

Yılport Samsunspora dev destek

 

 

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