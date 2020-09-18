18.09.2020 - 19:43 |
Yılport Samsunspor'a dev destek
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a loca satışı konusunda önemli bir destek geldi.
Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yılport Samsunspor’a maddi olarak önemli bir destek yapıldı.
Av. Ali Alper Tüfekçi ve Av. Zafer Erdoğan; Yılport Samsunspor’un 300 bin TL değerindeki locasını satın aldı.
Pandemi döneminde Türk futbolundan desteğini esirgemeyen Tüfekçi ve Erdoğan; birçok şirketin futboldan desteğini çektiği bu konjonktürde kulüplerin yardımına koşmaktan geri durmadı.
Yüksel Yıldırım önderliğinde yeniden çıkışa geçen Yılport Samsunspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Ligi’ne çıkarak; asıl hedefi olan Süper Lig’e bir adım daha yaklaştı.