Yine yerli teknik adam Dünya Kupası'nı kaldırdı

Fransa Milli Takımı'nı dünya şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps, FIFA Dünya Kupası'nı kazanan tüm takımların yerli teknik direktörler tarafından çalıştırılması geleneğini bozmadı.



Dünya Kupası tarihinde yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamadı. 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke de yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.



Uruguay'daki ilk turnuvayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Didier Deschamps yönetimindeki son şampiyon Fransa da geleneği sürdürdü.



Beş şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan ülke unvanını elinde tutan Brezilya gibi milli takım düzeyindeki futbolun zirvesine 4'er kez çıkan İtalya ve Almanya da bunu yerli çalıştırıcılarla başardı.



Dünya Kupası'nda 2 kez şampiyonluğa ulaşan tek teknik direktör, İtalya'yı 1934 ve 1938'de zafere taşıyan Vittorio Pozzo oldu.



Deschamps tarihe geçti

Dünya Kupası tarihindeki ilk şampiyonluğunu 1998'de kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosundaki Didier Deschamps, kupayı teknik direktör olarak kaldırmayı da başardı.



Kupanın 1998'de ellerinde yükseldiği Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra bunu başaran 3. isim olarak tarihe geçti.



Brezilya'nın 1958 ve 1962'de şampiyon olan kadrosunda yer alan Zagallo, 1970'de bu kez teknik direktör olarak mutlu sona ulaştı.



1974 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Batı Almanya'nın kaptanlığını üstlenen Beckenbauer ise 1990'da takımını şampiyonluğa taşıdı.



FIFA Dünya Kupası tarihinde şampiyonluk elde eden ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:

Kupa Şampiyon Teknik direktör



1930 Uruguay Alberto Suppici

1934 İtalya Vittorio Pozzo

1938 İtalya Vittorio Pozzo

1950 Uruguay Juan Lopez

1954 Batı Almanya Josef Herberger

1958 Brezilya Vicente Italo Feola

1962 Brezilya Aymore Moreira

1966 İngiltere Martin Peters

1970 Brezilya Mario Zagallo

1974 Batı Almanya Helmut Schön

1978 Arjantin Cesar Luis Menotti

1982 İtalya Enzo Bearzot

1986 Arjantin Carlos Salvador Bilardo

1990 Batı Almanya Franz Beckenbauer

1994 Brezilya Carlos Alberto Parreira

1998 Fransa Aime Jacquet

2002 Brezilya Luiz Felipe Scolari

2006 İtalya Marcello Lippi

2010 İspanya Vicente Del Bosque

2014 Almanya Joachim Löw

2018 Fransa Didier Deschamps