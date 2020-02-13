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13.02.2020 - 12:15 |

Yobo Nijerya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör oldu

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joseph Yobo, Nijerya A Milli Takımı yardımcı antrenörlüğüne getirildi. 39 yaşındaki Yobo, Imama Amapakabo'nun yerine getirildiği görevde, teknik direktör Gernot Rohr'un yardımcılığını üstlendi.

Yobo Nijerya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör oldu
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Everton, Marsilya, Standard Liege gibi takımlarda top koşturan Joseph Yobo, 2010'da geldiği Fenerbahçe'de 114 maçta sarı-lacivertli formayı giymiş, 3 de gol atmıştı. Son olarak Norwich City' de oynayan futbolcu, 2014'te kramponlarını astı.

Galatasaraylı Henry Onyekuru gibi Nijerya Milli Takımı forması giyen ve futbol hayatını Süper Lig'de sürdüren vatandaşı isimlerin antrenörü haline gelen Yobo, kaptanlığını yaptığı milli takımda geçmişte önemli başarılara imza atmıştı.

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Yobo Nijerya Milli Takımında yardımcı antrenör oldu

 

 

 

 

Skorer Mutfak - 13 Şubat 2020
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