Yobo Nijerya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör oldu

Everton, Marsilya, Standard Liege gibi takımlarda top koşturan Joseph Yobo, 2010'da geldiği Fenerbahçe'de 114 maçta sarı-lacivertli formayı giymiş, 3 de gol atmıştı. Son olarak Norwich City' de oynayan futbolcu, 2014'te kramponlarını astı.

Galatasaraylı Henry Onyekuru gibi Nijerya Milli Takımı forması giyen ve futbol hayatını Süper Lig'de sürdüren vatandaşı isimlerin antrenörü haline gelen Yobo, kaptanlığını yaptığı milli takımda geçmişte önemli başarılara imza atmıştı.

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