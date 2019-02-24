Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Yoğun çalışma işe yaramadı
24.02.2019 - 02:30 |

Yoğun çalışma işe yaramadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda zemin şartları ve rüzgar şartları zorladı. Maçın başlamasına 1 saat kala stat görevlileri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi fakat sonuçsuz kaldı.

Yoğun çalışma işe yaramadı
ABONE OL

Maçın başlamasına 1 saat kala stat görevlileri yoğun bir çalışma başlattı. Futbolcuların maç öncesi ısınmasında büyük bir aksaklık yaşanmadı. Maçın ilk düdüğüne kadar görevliler sürekli temizleme çalışması yaptı.

Ancak santrayla beraber hem kar yağışı hem de rüzgarın artması sıkıntıları artırdı.

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber