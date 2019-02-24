Yoğun çalışma işe yaramadı

Maçın başlamasına 1 saat kala stat görevlileri yoğun bir çalışma başlattı. Futbolcuların maç öncesi ısınmasında büyük bir aksaklık yaşanmadı. Maçın ilk düdüğüne kadar görevliler sürekli temizleme çalışması yaptı.

Ancak santrayla beraber hem kar yağışı hem de rüzgarın artması sıkıntıları artırdı.