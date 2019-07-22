Yok artık Lebron James!

CELAL UMUT EREN

NBA tarihine adını altın harflerle yazdıran Lebron James, basketbol dışında da başarılı hamleleriyle dikkat çekiyor. Ünlü basketbol yıldızı, ABD’nin ünlü pizzat restoran zinciri Blaze Pizza’nın yüzde 10’luk hisselerine 2012’de 1 milyon dolardan az bir yatırımla ortak olmuştu.

BNNBloomberg’in spikeri Jon Erlichman’ın hazırladığı verilerde, 7 yıllık süreçteki büyük değişim göz kamaştırdı. 2012’de yıllık cirosu yalnızca 800 bin dolar olan pizza firması, her yıl üstüne koyarak ve şubelerini artırarak devam ettirdi. 2019 itibariyle yıllık cironun 400 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Buna göre 2013’te bir anda 5.5 milyon dolara çıkan yıllık ciro, 2014’te 32.8 milyon dolara yükseldi. 2015’de 101 milyon doları bularak ilk kez üç haneli rakamları gördü. 2016’da 185 milyon dolar, 2017’de 279 milyon dolar ve 2018’de 341.5 milyond dolarlık cirolarla sürekli kar elde edildi. Yıllık cironun yüzde 10’una da Lebron James’e gidiyor. 2020’de cironun daha da artacağı kaydedilirken, restoran sayısının 500’e yükseltileceği kaydedildi.

Sosyal medyanın katkısı büyük

Lebron James’in yüzde 10’luk hisse sahibi olması Blaze Pizza için en büyük artı oluyor. Blaze Pizza şubelerine giden herkes, çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada Lebron James’i etiketleyerek paylaşıyor.

Ayrıca mağazalarda yer alan Lebron James ürünleri ve fotoğrafları da herkesin ilgisini çekiyor.