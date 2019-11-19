Yorgun ama güçlü!

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, 2 senedir birçok sıkıntıyla uğraştı. Tecrübeli çalıştırıcı; geçen yıl Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak olaylarıyla başlayan süreçte saha içi ve saha dışı her konuyla ilgilendi, ama futbol olarak hep alkış aldı.

Trabzonspor’da tüm camia Ünal Karaman’ın kulübe kattığı değerler her geçen daha da alkış alıyor. Son 2 yılda ekonomik olarak düzelmeye çalışan kulüpte futbol takımında da saha içi ve saha dışı bütün konularda direkt Ünal Karaman ilgileniyor.

Geçen yıl kaptanlar Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz’la yaşanan krizi fırsata çevirerek genç futbolcuların önünü açan bordo-mavili teknik adam, şimdiki takımın temellerini attı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın önünü açan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Abdülkadir Parmak gibi isimler A Milli Takım seviyesine geldi.



Ayrıca kulüp 4.5 yıl sonra Avrupa sahnesine dönerken, ligde şampiyonluk yarışı veren bir kimliğe büründü. Yabancı oyuncularından da en güzel şekilde verim alan Ünal Karaman, kendisinden önce mutsuz olan Jose Sosa’yı kaptanlığa getirdi, Joao Pereira’yı en istikrarlı futbolcusu yaptı, Novak transferiyle sol bekte tam isabet buldu, Ekuban ve Nwakaeme gibi az maliyetli oyuncuları getirdi, Sörloth hamlesi tuttu, Hosseini takımda yer buldu ve son olarak Sturridge ile Mikel gibi büyük yıldızları takımla kaynaştırmayı başardı.



Teknik konular kadar adeta ‘insan yönetimi’ de yapan Trabzonspor’un hocası futbolculuğundan sonra yedek kulübesinden de efsaneler arasına adını yazdırdı.

Karaman’ın 61 sevinci

Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynadıkları ve kazandıkları son maçta Trabzon’un plaka kodu olan 61. maçına çıktı.

Trabzonspor’da ilk olarak 2009-10 sezonunda oynanan ve 2-1 kazanılan Eskişehirspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkan Karaman, 2018-19 sezonunda göreve geldiği bordo-mavili takımda geride kalan süreçte Avrupa, lig ve kupadaki 61 maçta 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.