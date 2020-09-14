Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum
14.09.2020 - 23:48 | | beINSports

Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum

Belhanda, beIN Sports'a bireysel ve takım performansı dışında teknik direktör Fatih Terim ile olan uyumunu anlattı.

ABONE OL

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, beIN Sports'a konuştu. Faslı futbolcu geçen sezon ve bu yıla dair önemli açıklamalar yaptı.

"FATİH TERİM İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

"Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim

"GEÇEN SEZON HAKKINDA"

Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi. Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz"

"FALCAO İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVK"

"İlk geldiğim zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk"

"İYİ BİR MAÇ OYNADIM"

Haftasonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim.

Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum

Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum
    Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum
  2. Diego Godin, Inter'den ayrıldı
    Diego Godin, Inter'den ayrıldı
  3. Olympique Marsilya, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Gonzalez'e sahip çıktı
    Olympique Marsilya, Neymar'ın ırkçılıkla suçladığı Gonzalez'e sahip çıktı
  4. Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
    Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
  5. Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü
    Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı

Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı

Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0

Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0

Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1

Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Sıradaki Haber