Younes Belhanda: Kendimi çok iyi hissediyorum

Galatasaraylı futbolcu Belhanda, beIN Sports'a konuştu. Faslı futbolcu geçen sezon ve bu yıla dair önemli açıklamalar yaptı.

"FATİH TERİM İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

"Onunla her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim

"GEÇEN SEZON HAKKINDA"

Takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık." dedi. Faslı oyuncu, boş tribünler oynamanın zorluğuna da dikkat çekerken "Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımızlayken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz"

"FALCAO İLE OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVK"

"İlk geldiğim zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk"

"İYİ BİR MAÇ OYNADIM"

Haftasonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışmalarımı sürdürüyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim.