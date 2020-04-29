Younes Belhanda'dan flaş indirim kararı!

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, corona virüs günlerinde yönetimin elini rahatlatmak için şaşırtan bir teklif yaptı. Faslı oyuncu, Galatasaray yönetimine "Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim" dedi.

"Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim"

Galatasaray'a geldiği günden beri taraftarı ikiye bölen Younes Belhanda'dan yönetimi şaşırtan teklif. Corona virüs günlerinde maddi anlamda sıkıntı yaşayan kulübe haber yollayan Faslı 10 numara, "Sözleşmemi uzatırsanız, indirimi kabul ederim" dedi.

Yönetim şaşkın

Sarı-Kırmızılı forma altında sergilediği performansla kimilerinin tepkisini çeken kimilerinin ise beğenisini kazanan Belhanda'nın bu talebi sonrasında yönetim ne yapacağını şaşırdı.

Yıllık garanti olarak 3 milyon 575 bin Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcuyu iyi bir teklif gelmesi durumunda elinden çıkarmak isteyen Sarı-Kırmızılı idareciler, şimdilik bu teklifi beklemeye aldı.

Fatih Terim'i çıldırttı

Bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçında taraftarlarla yaşadığı polemikle teknik direktör Fatih Terim'in de gözünden düşen Belhanda için Arap ve Katar ekipleri sürekli nabız yokluyor.

2017/2018 sezonunun başında 9 milyon 750 bin Euro karşılığından Dinamo Kiev'den transfer edilen Belhanda, bu yıl Galatasaray forması altında 25 maça çıkarken, 5 gol, 2 asistle oynadı.

Montpellier'den sonra kariyerinde en çok forma giydiği ikinci takım Galatasaray olan Faslı yıldız toplamda 95 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 22 asist yaptı.

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