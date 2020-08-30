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HaberlerFutbol Haberleri Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü!
30.08.2020 - 21:20 |

Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü!

Ligde şampiyonluğa ulaşan Young Boys, Basel'i 2-1 yenerek 33 yıl aradan sonra İsviçre Kupası'nın da sahibi oldu.

Young Boys, İsviçre Kupası'nı 33 yıl sonra müzesine götürdü!
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Young Boys, Basel'i 2-1 yenerek 33 yıl aradan sonra İsviçre Kupası'nın sahibi oldu. 

İsviçre'de 2019-2020 futbol sezonunun kupa finalinde Basel ile Young Boys, Wankdorf Stadı'nda karşılaştı. 

Basel, 42. dakikada Omar Alderete'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 

Bu gole 50. dakikada Jean-Pierre Nsame ve 89. dakikada Marvin Spielmann ile cevap veren Young Boys, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 

Young Boys, 1930, 1945, 1953, 1958, 1977 ve 1987'nin ardından 7. kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. 

Ligde şampiyonluğa ulaşan Young Boys, İsviçre Kupası'nı da müzesine götürerek sezonu iki kupayla tamamladı.

Young Boys, İsviçre Kupasını 33 yıl sonra müzesine götürdü

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