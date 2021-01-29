Youssouf Ndayishimiye: "Galatasaray'da oynamak herkesin hedefi"

Yeni Malatyaspor'da forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Galatasaray'a transferiyle ilgili olarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray gibi büyük takımlarda oynamak herkesin hedefidir. Ancak şu anda da büyük bir takımda, Yeni Malatyaspor'da oynuyorum. Kontratım burada devam ediyor. Gelişme olursa menajerim ve kulübüm açıklama yapacaktır."