Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Denizlispor 1-0 kazandı.

Denizli Atatürk Stadı'nda Denizlispor'un golünü 19. dakikada M. Mesanovic attı.

Bu sonuçla Denizlispor, 21 puanla 19. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 20 puanla 20. sırada kaldı.

İLK11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 6. dakikasında kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodallega'nın şutunda barajın üstünden geçen top kalecide kaldı.

7. dakikada Sagal'ın pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Mesanovic'in şutunda topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

14. dakikada Mustafa Yumlu'nun pasıyla topla buluşan Rodellaga'nın ceza sahası yayından attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarparak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içinde Sagal'ın çevirdiği topa Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

19. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rodallega’nın kendi yarı sahasında verdiği topa hareketlenen Mesanovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledi. Mesanovic, savunmaya rağmen ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.