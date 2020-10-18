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18.10.2020 - 12:57 | | DENİZLİ, (DHA) -

Yukatel Denizlispor Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak

Süper Lig’de ilk 4 haftada 2 puan toplayıp düşme potasına yerleşen Yukatel Denilsipor, milli aranın ardından yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

Yukatel Denizlispor Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak
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Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi Mert Güzenge yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı sone eren Hadi Sacko, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyebilecek. Yeni transferlerden Fede Varela ve Mathieu Dossevi’de görev verilmesi durumunda bu maçla birlikte ilk kez Denizlispor formasını giymiş olacak.

Denizlispor’un muhtemel 11'i : "Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Oğuz, Sagal, Bakalorz, Recep, Varela, Mesanovic, Rodallega."

Yukatel Denizlispor Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak

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