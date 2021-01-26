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26.01.2021 - 15:21 | | DENİZLİ (AA) -

Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, Görkem Can'ı kadrosuna kattı
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Görkem Can, yeşil siyahlı kulüple 2,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Hasan Ayaroğlu imzayı attı

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen Hasan Ayaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Yeşil-siyahlı ekip, bir süredir görüşme halinde olduğu 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerine gelen oyuncu, Denizlispor ile sezon sonuna dek sözleşme imzaladı.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Aytemiz Alanyaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Ayaroğlu ile 6 aylık resmi sözleşme imzalamıştır. Hasan Ayaroğlu'na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Hasan Ayaroğlu, Alanyaspor formasıyla bu sezon 1 maçta forma giydi.

Yukatel Denizlispor, Görkem Canı kadrosuna kattı

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