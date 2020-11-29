Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi
29.11.2020 - 12:50 | | AA

Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, Medipol Başakşehir karşısında takımın üstün mücadele gösterdiğini belirterek, Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında puanlar alarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Yukatel Denizlispor'da Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi
ABONE OL

Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleden 3-3 berabere ayrılmalarından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Zor bir deplasmanda 1 puan aldıklarını aktaran Cinkaya, "90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maçtan da puanlar alarak çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Cinkaya, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında taraftarlarımızın ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'da Diagne çılgınlığı! Hat-trick sonrası olay paylaşım...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Canlı yayında olay iddia! Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal...

Yukatel Denizlisporda Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçme hedefi

Napoli'nin Unutulmaz Efsanesi Diego Maradona

Fatih Terim: Ofansif futbol modelini sahaya yansıttık
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. G.Saray resmen açıkladı! Kovid sebebiyle...
    G.Saray resmen açıkladı! Kovid sebebiyle...
  2. Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kimler oynuyor, kim yönetiyor?
    Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Kimler oynuyor, kim yönetiyor?
  3. Günün ilk maçı! Canlı...
    Günün ilk maçı! Canlı...
  4. Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler
    Alanyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanyaspor - Konyaspor maç kadrosu - muhtemel 11'ler
  5. Denizlispor'da hedef F.Bahçe maçı
    Denizlispor'da hedef F.Bahçe maçı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başakşehir'de Gulbrandsen rüzgarı

Başakşehir'de Gulbrandsen rüzgarı 

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kocaelispor'da 4 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman, saat kaçta? Nefesler tutuldu...

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Derbi ne zaman, saat kaçta? Nefesler tutuldu...

Derbide gözler Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de

Derbide gözler Gökhan Gönül ve Caner Erkin'de

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet