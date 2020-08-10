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10.08.2020 - 22:38 | | AA

Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı

Yukatel Denizlispor, iç transferde orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yeni sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor'da Recep Niyaz'ın sözleşmesi uzatıldı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, iç transferde orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yeni sözleşme imzaladı. 

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Recep Niyaz'ın Mayıs 2021'de bitecek sözleşmesinin 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Denizlispor altyapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz'la sezon sonunda sona erecek sözleşme 2 yıl daha uzatıldı. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlisporda Recep Niyazın sözleşmesi uzatıldı

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