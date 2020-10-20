Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu
20.10.2020 - 12:21 | | AA

Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Yukatel Denizlispor'un galibiyet hasreti son buldu
ABONE OL

Dün Ankara Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Denizlispor, Neven Subotic ve Hugo Rodallega'nın attığı gollerle galibiyete uzandı.

Ege temsilcisi, aldığı bu 3 puanla ligin 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi moral buldu.

Sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, daha sonraki müsabakalarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sırp savunma oyuncusu Neven Subotic, Gençlerbirliği maçında Süper Lig kariyerindeki ilk golünü attı.

Gençlerbirliği karşısında Denizlispor'un ikinci golünü kaydeden Hugo Rodallega da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, ligdeki son golünü geride kalan sezonun 26. haftasında 14 Mart'ta yine Gençlerbirliği'ne karşı Denizli'de oynanan maçta atmıştı.

Yukatel Denizlispor, geride kalan 5 hafta sonunda 5 puanla 16. sırada bulunuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta Josef şoku! 1 yıl men iddiası...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de şaşırtan olay! Mert Hakan...

Yukatel Denizlisporun galibiyet hasreti son buldu

Göztepe vs Denizlispor Maçının Perde Arkası

Geçmişe yolculuk | İtalya Milli Takımı'nda atılan en iyi frikik golleri...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda son rötuşlar
    Türk sporuna hizmet edecek "Çotanak Stadı"nda son rötuşlar
  2. Son dakika | Ahmet Çakar'dan hakem Tugay Numanoğlu'na övgü
    Son dakika | Ahmet Çakar'dan hakem Tugay Numanoğlu'na övgü
  3. Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor
    Eskişehirspor ligde 18 maçtır kazanamıyor
  4. Leipzig-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
    Leipzig-Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  5. Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı
    Galatasaray'dan son 14 sezonun en kötü lig başlangıcı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay, Avrupa'da 13. maçına çıkacak

Rıza Çalımbay, Avrupa'da 13. maçına çıkacak

Son dakika | Antalyaspor'da Başakşehir maçında 6 oyuncu forma giyemeyecek

Son dakika | Antalyaspor'da Başakşehir maçında 6 oyuncu forma giyemeyecek

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu

Eddie Newton'ın kader maçı Fenerbahçe!

Eddie Newton'ın kader maçı Fenerbahçe!

Sıradaki Haber