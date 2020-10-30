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30.10.2020 - 22:14 |

Yusuf Erdoğan: "Trabzon'da doğmadım ama..."

Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan: "Trabzon'da doğmadım ama..."
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Bu stadyumda anı biriktirmeme izin vermediler. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor."

"Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Her şeyimi buraya borçluyum. Bugün Türkiye'de beni tanıyorlarsa Trabzonspor sayesindedir, Trabzonspor'un isminden dolayı tanınıyorumdur. Benim için anlam dolu bir maçtı."

Yusuf Erdoğan: Trabzonda doğmadım ama...

 

 

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